82 familias siguen esperando respuestas

Los 82 puesteros solicitan alguna respuesta de las autoridades. Son los trabajadores del mercado de Córdoba y Lavalle que se incendió hace algunos meses (diciembre). Reclaman respuestas para retomar con normalidad la actividad, ya que se sabe que lo están haciendo de manera precaria y con enormes dificultades. Uno de los puesteros, aseguró que “estamos trabajando mal, estamos muy mal, inundados, estamos en la calle, totalmente inundados”, con las últimas precipitaciones. Confirmó que “no tenemos respuesta, sobre alguna posibilidad de volver a nuestros puestos, pero todavía no tuvimos eco”. Hicieron un pedido de audiencia al gobernador Gustavo Valdés, pero “no tuvimos eco, no sabemos ni siquiera si está enterado de nuestra solicitud de audiencia”, mencionaron los vendedores. Hacen habitualmente ollas populares porque “hay personas que están desesperadas y a lo mejor el público no tiene conocimiento de nuestra situación”.