70% de los niños y 80% de adultos mayores son pobres

Corrientes tiene iguales índices de pobreza e indigencia que en 1998 y es el momento de mayor exclusión en los últimos 13 años, Al cierre de 2018 más de 542.000 de correntinos y correntinas (49,3% de la población) no alcanzaban a cubrir necesidades en alimento, vestimenta, vivienda, transporte, salud, educación y servicios básicos.

El gobierno de Gustavo Valdés no cree en estas mediciones porque no suman el plus salarial. Ordenó que se haga una propia de la provincia.

Los índices son idénticos al que Corrientes tuvo en 1998 y 1999 durante la crisis socioeconómica y posterior intervención federal. Empujados por la inflación, en 2019 la pobreza volverá a subir en Corrientes y se asemejará a los indicadores de 2001. Actualmente el 7 de cada 10 niños y jóvenes, y 8 de cada 10 adultos mayores, están por debajo de la línea pobreza en Corrientes. La Provincia no había tenido índices de exclusión social tan altos desde 2005.

El INDEC difundió los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares que muestra que el 32% de los argentinos son pobres (12.960.000 personas), con un salto de 6,3% comparado con igual período del año anterior (diciembre 2017). Mientras que la indigencia asiente, a nivel país, al 6,7% con una suba del 1,9% anual.

En Corrientes (conglomerado urbano relevado por la EPH del INDEC) el 49,3% de las personas son Pobres y -de ellas- el 13,8% son Indigentes. Esta ciudad Capital, supera por 17,3 puntos a la media nacional de Pobreza, por 7,1 puntos la media nacional de Indigencia; ocupa el primer lugar del triste podio a nivel país (le saca 4,6 puntos al segundo Santiago del Estero) y muestra los peores indicadores de exclusión social de los últimos 13 años.

Los números sostienen que el índice de Pobreza de Corrientes (al cierre de 2018) es idéntico al que la Provincia tuvo a fines de 1998 y principios de 1999 (gobierno partido Nuevo), previo y durante la crisis socioeconómica que derivó, tras el tristemente célebre gobierno de la coalición, en la nefasta intervención federal que encabezaron los cordobeses Ramón Mestre y Oscar Aguad.

Corrientes no había tenido indicadores de exclusión social tan altos desde mediados de 2005, período en que la Pobreza descendió por debajo del 50%. En Corrientes la Pobreza había bajado sostenidamente hasta los años 2013-2014 cuando alcanzó el piso más bajo: 9,8% y 1,5% de Indigencia. A partir de aquel período todo fue ascenso, con un sustancial salto de 12,4% entre diciembre 2017 y diciembre 2018; período en que la Pobreza pasó del 36,9,5% al 49,3% y la Indigencia subió del 7,1% al 13,8%.

70% DE NIÑOS Y JÓVENES

A nivel país la cantidad de chicos y chicas de entre 0 y 14 años por debajo de la línea de pobreza es del 46,8% a fines de 2018. En Corrientes, ese indicador supera el 70% de niños, niñas, jóvenes y el 80% en adultos mayores.

Empujados por la inflación, en 2019 los indicadores de Pobreza e Indigencia volverán a subir en Corrientes y se asemejarán al de los años 2000 y 2001.

En 2018 la Pobreza aumentó en Corrientes 0,25% por cada punto de inflación. Si el aumento del costo de vida se mantiene en constante ascenso -como en el primer trimestre de este año-, a fines de 2019 Corrientes podría alcanzar el 57% a 58% de su población por debajo de la línea de pobreza.

Crece 10 puntos por año

Si bien el INDEC no tiene registros de EPH del 2do Semestre del 2014 y del 2do Semestre de 2015, organismos oficiales (como el Ministerio de Economía de la Nación) y centros de estudios económicos y sociales estiman que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2018 en Corrientes la Pobreza aumentó 40%, un promedio de 10 puntos por año.

Actualmente el manto de Pobreza e Indigencia en Corrientes cubre a 5 de cada 10 correntinos y correntinas. Son 542.300 personas -sobre 1,1 millón de habitantes a principios de 2018 según reporta el Ministerio de Economía de la Nación- que no cubre sus necesidades mínimas en alimentos, vestimentas, vivienda, transporte, salud, educación y otras necesidades básicas.