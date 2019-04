Falleció la madre de Cristina Kirchner

La madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm, falleció este viernes en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, donde se encontraba internada desde hace más de cuatro meses afectada por un cáncer de endometrio. Cristina Kirchner visitaba periódicamente a su mamá, generalmente por las noches. Wilhelm tenía 89 años y estaba siendo sometida a un tratamiento que incluía sesiones de kinesiología para aliviar los dolores. Estaba alojada en una sala individual. En 2017 había estado internada en el mismo sanatorio por una inflamación vesicular conocida como colecistitis. En 2014, cuando CFK era presidente, su mamá había sido intervenida en dos oportunidades en el Sanatorio Otamendi: en enero le extirparon el útero y en mayo la operaron de la cadera. Reconocida hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuando la salud se lo permitía se la solía ver alentando al “Lobo” desde la platea. Años atrás, el DT Pedro Troglio contó que la mujer lo llamaba para interiorizarse sobre las novedades del plantel profesional. “Me llama después de cada partido para felicitarme o para preguntarme qué pasó, es muy fanática e incluso vino a comer con nosotros”, reveló. Cristina Kirchner tenía previsto partir hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, que se encuentra desde hace tiempo en ese país realizando un tratamiento médico. La ex presidenta pensaba abordar el vuelo CM 453 de Copa Airlines que saldrá a las 0.52 con destino a Panamá. De allí iba a seguir viaje hacia La Habana. La ex presidenta iba a poder viajar ya que los tres tribunales orales que tienen sus casos le dieron autorización para permanecer fuera del país hasta el 30 de abril.