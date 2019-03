Ya son seis los detenidos y podría haber más en el robo al Banco Galicia. La Jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, habló sobre la investigación tras una denuncia del gerente del Banco Galicia, por estafas a la entidad y confirmó que ya son seis detenidos por el caso, entre ellos un ex gerente de la entidad crediticia y otro empleado. No descartó que se produzcan más detenciones. Entre ellos un matrimonio de apellido Gutnisky, un hombre de apellido González oriundo de Goya, un ex gerente del Banco Galicia de apellido Fernández, un ex oficial de créditos del banco de apellido Romero y otra persona que no habría trabajado en dicha entidad. La magistrada mencionó que “se secuestraron documentos, elementos informáticos, y otros elementos vinculados a la causa” y que dos de los detenido eran empleados de la entidad bancaria. “Este expediente se inicia el 1 de febrero con una denuncia del gerente del Banco Galicia doctor Gabardini, por supuestas estafas, la Fiscalía de Instrucción emite un requerimiento de instrucción, imputando a seis personas por estafa. Inmediatamente el Juzgado emitió las órdenes de allanamiento que ayer se llevaron a cabo, con órdenes de requisa, secuestro y detención”, detalló la jueza. Además, agregó que “son seis los detenidos, se encuentran declarando con sus abogados defensores, la defensa va a tener hoy acceso al expediente para poder presentar las pruebas necesarias”. “La estafa se detectó a través de delitos que se determinaron por auditoría interna que realizaron en el banco”. Consultada sobre si el monto de la estafa es de 30 millones de pesos, la jueza González Cabañas manifestó que “es un monto elevado pero no estoy en condiciones de dar una cifra. Respecto de si está involucrado personal del banco, la jueza dijo que “sí, dos personas, un ex gerente y un oficial de cuentas”. “La orden de allanamiento la emite el Juzgado no el fiscal, quien solicitó a Gendarmería la colaboración” y sostuvo que el fin del allanamiento fue “secuestrar elementos tecnológicos, documentos, dinero, vehículos”. En la causa interviene el fiscal a cargo es Gustavo Roubineau.