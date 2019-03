En Corrientes ya se aplica la Ley Justina con el objetivo de ampliar la cantidad de donantes. Desde el Cucaicor destacaron la importancia de la normativa nacional. “Antes de la ley, la familia decidía, ahora si no está expresa la negativa en un documento o en organismos competentes como el Incucai, es donante presunto. Todo aquel que no quiera ser donante debe estar en un registro, antes la familia decidía, hoy no, para no ser donante debe expresarlo”, remarcó el doctor Héctor Alvarez. Las dos donaciones de este año fueron a través de la Ley Justina. Las familias entendieron que se debía aplicar para salvar otras vidas”, expresó Alvarez. El pasado 5 de marzo se realizaron dos trasplantes renales luego de una nueva ablación de órganos y tejidos que se llevó a cabo en el Hospital Escuela “Gral. José Francisco de San Martín”. En este marco, el director coordinador del Centro Unico de Ablación de Implantes Corrientes (Cucaicor), Héctor Alvarez, dijo que la Ley Justina ya se está aplicando en la provincia y que espera que mejore el número de trasplantes. “Se realizó el operativo de ablación en el principal centro de derivación de pacientes neurocríticos, donde hay más procuración de órganos, y en el Instituto de Cardiología, único centro para trasplante renal y cardíaco, se hizo la operación. Fue una donante del Escuela y en el Cardiológico se hicieron los trasplantes renales ya que es el centro habilitado”, informó Alvarez. Las córneas se encuentran en proceso de evaluación en el Banco de Tejidos del Hospital Llano y las válvulas cardíacas fueron enviadas al Banco de Tejidos del Hospital Garrahan. “La donación de órganos y tejidos es muy importante porque permite salvar vidas a través de un gesto solidario. El viernes pasado se mandó la primera colecta de extracción de sangre tomada del cordón umbilical, en un hospital público, hacia el Garrahan”.