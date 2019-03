Los cortes cárnicos volvieron a aumentar hasta un 20% este fin de semana. La explicación que dan comerciantes es por la suba del combustible y las inundaciones que causaron pérdidas de miles de cabezas de ganado. La semana pasada los comerciantes anunciaron que los precios de los distintos cortes de carne vacuna registrarían desde este fin de semana un nuevo aumento, lo que significa una remarcación del 20%. En febrero se aplicó una suba del 6 al 8 por ciento, a la vez que habían señalado: “Este fin de semana por el aumento de los combustibles se aplicó un nuevo aumento en el precio de la carne”, y se cumplió. De acuerdo con la explicación que daban, “es por el transporte, nafta, peaje, entre otras cuestiones, que no se trasladaba a las góndolas hasta ahora”.Un trabajador local, señaló ayer que el aumento notable (que llegaría a más de un 40% este año por la inflación) se debe a que “no hay la cantidad de hacienda necesaria para abastecer un consumo de 50 kg per cápita por año en la Argentina. Hubo una liquidación de stock de vientres, y más las inundaciones de principios de año, nos dejó aproximadamente con 6 millones de cabezas menos para faenar, entonces la hacienda sube y eso se traslada a las góndolas”. “Hay que acostumbrarse a estos precios altos, y no quedará otra que variar la dieta, y elegir otro tipo de carne, como pollo, cerdo, o pescado”, aseguró un trabajador de una carnicería en el centro. También aseguró que los altos precios “mucho dependen del consumo, pero recuperar la hacienda nos demandará, por lo menos, entre un año y medio o dos años”, analizó. En 2018, la carne aumentó por encima de la inflación: 50% en promedio. Y en apenas los dos primeros meses del año, los cortes más populares ya llevan un alza promedio de 23% en el área metropolitana, según los datos del IPC que releva el Indec. En algunos casos la suba es del 24%, y si se tiene en cuenta las remarcaciones de precios desde el 20 de diciembre, el aumento trepa al 28%. Los cortes vacunos son los alimentos que más subieron en lo que va de 2019 y las razones son varias.