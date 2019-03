El intendente de Virasoro, Emiliano Fernández dijo en declaraciones que su localidad se adhirió a elecciones provinciales del 2 junio y no descartó que el Frente Renovador Virasoreño se sume a Eco- Cambiemos a la vez que destacó la “buena sintonía” con el gobernador Gustavo Valdés. Por otra parte, afirmó que darán libertad de acción a los integrantes de la alianza en las elecciones nacionales. “Estamos avanzando en alianzas y en sintonía con el gobierno provincial, acompañando la gestión del gobernador Gustavo Valdés”, remarcó el jefe comunal. “Desde el comienzo de la gestión Valdés estamos en una buena sintonía. El Gobernador ha manifestado el potencial que tiene Virasoro”, dijo Fernández. El Intendente explicó que los virasoreños votarán para renovar seis bancas de las 13 que componen el Concejo Deliberante y que el Frente Renovador pretende mantener la mayoría. Dijo además que el Frente Renovador “tiene independencia y autonomía para fijar sus propios candidatos”. “No cerramos a nada, 40 días que tenemos para promover el dialogo”, afirmó el jefe comunal y señaló que “es un desafío importante para nuestro bloque mantener el número de ediles”. Finalmente, sobre la elección nacional expresó que todos los integrantes de la alianza tienen “libertad de acción”, “porque tenemos aliados de todos los sectores políticos” a la vez que tras la consulta de Radio Dos, no fijó posición respecto de su adhesión o no al modelo nacional.