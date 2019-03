Vialidad Nacional asegura que no venderá sus inmuebles en vista al denominado Plan Costero. Desde esa dependencia explicaron a través de un comunicado que ciertas versiones se encuentran basadas en la malinterpretación de circulares internas y relevamientos patrimoniales de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Además, aseguran que el proceso que están llevando adelante es para poder actualizar las superficies de las sedes de Vialidad y proporcionar los planos correspondientes. Esto se da, explican, porque en el último tiempo ejecutaron planes de mejoras y ampliaciones edilicias para aumentar la seguridad y el espacio de los trabajadores. Sobre esta cuestión, la administradora general de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez expresó que “nada más alejado de la realidad se encuentra la supuesta intención por privatizar el patrimonio del organismo”. La funcionaria destacó además que “por el contrario, es la primera vez en 15 años que Vialidad Nacional ha emprendido un proceso de jerarquización institucional”, afirmó. Asimismo, mencionan un decreto que establece la necesidad de “definir el lineamiento para la conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes muebles, de modo tal de lograr el mejor aprovechamiento, resguardo e integridad del mobiliario estatal”, insistiendo en que las sedes no serán vendidas ni utilizadas para otra cuestión que no sea la actual.