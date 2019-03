Las ventas en los comercios tuvieron durante febrero un retroceso de 11,9%, por lo que acumulan así 14 meses consecutivos en caída, según un informe privado. La fuerte inflación del segundo mes del año, que se estima entre 3,5 y 4%, impactó en el volumen de transacciones. En promedio, las ventas del segundo mes del año tuvieron un descenso interanual del 11,9%, con retrocesos en todos los rubrosde los comercios al público, indicó en un comunicado la Confederación de la Mediana Empresa Argentina (CAME). Desagregado por modalidades, las ventas en locales al público declinaron un 14% anual con todos los grandes rubros relevados en baja, mientras que de manera online subieron 6,1%, con ningún rubro en descenso. “Febrero encontró a las familias con altos niveles de endeudamiento, en muchos casos consecuencia de las fiestas y las vacaciones, pero también por las altas tasas de financiamiento que pagan cuando no se abona el total de la tarjeta. Igualmente, sobre fin de mes en algunos locales se notó a la demanda como intentando empezar a moverse más”, explicó el reporte de CAME. En el primer bimestre del año, los comercios minoristas cumplieron 14 meses consecutivos de ventas en retroceso, apuntó el organismo. Destacó además que cada vez “más negocios se siguen sumando” a la modalidad de venta por Internet “para captar especialmente a los segmentos jóvenes que compran desde sus dispositivos”, como teléfonos móviles y tabletas. Las caídas anuales más profundas se registraron en bijouterie (-16,5%), calzado y marroquinería (-15,0%), joyerías y relojerías (-15,0%) y muebles (-14,5%). “En el caso de los negocios que venden tanto en la modalidad física pero además electrónica, las ventas por Internet si bien en general subieron, no alcanzaron a compensar las otras”, apuntó. La semana pasada el Gobierno nacional anunció la implementación de una nueva línea de financiamiento de $100.000 millones destinada a facilitar el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, con tasas de interés subsidiadas a 25 y 29%. El sistema bancario ofrecía, con una tasa de interés de las Leliq cercana al 50%, créditos con un costo de 52% anual.