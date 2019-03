La venta de autos usados subió 2,46% en febrero con relación a igual mes del año pasado, aunque el total vendido respecto a enero bajó 9,97% y la merma acumula 4,35% para el primer bimestre del año, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Las provincias que más subieron sus ventas en febrero fueron Tierra del Fuego, que llegó a una diferencia interanual de 17,49%; Neuquén, 11,77% y San Juan. 10,74%. Por el contrario, las que más bajaron fueron Misiones, con una merma interanual de -24,09%; Santiago del Estero -22,91%; Chaco -17,04% y Salta, -15,47%. El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, indicó que el aumento en las ventas de febrero “no nos debe confundir” y explicó que “cuando las reglas de juego no cambian, el comportamiento de los mercados, por lo general, sigue la tendencia de los meses anteriores”. En relación a esto, el total de unidades usadas comercializadas en febrero llegó a 133.805, cifra que, si se la compara con enero (148.616 unidades), marca un descenso intermensual de casi el 10% y del 4,35% para el primer bimestre, período en que se vendieron 282.421 unidades. “Los dueños de las empresas están tratando de mantener su negocio y sus empleados, pero cada vez (más) la realidad, la situación económica y las especulaciones financieras, no nos dan alternativas”, dijo Príncipe. “En este contexto y con los volúmenes a la vista, no tenemos esperanza de una recomposición cercana del sector”, concluyó.