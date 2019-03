Una familia entera falleció al incendiarse su vivienda en la localidad de Saladas. El incendio ocurrió esta madrugada alrededor de las 02.00, en un inmueble ubicado en la Primera Sección, Colonia Cabral. El trágico siniestro dejó seis víctimas fatales; una mujer de 40 años y sus cinco hijos. No se tienen precisiones de las causas del siniestro. El relato del hermano de la mujer, dijo que trató de rescatar a uno de sus sobrinos, pero no logró hacerlo, ya que las llamas consumieron la vivienda. El hombre sufrió una quemadura en una de sus manos, por lo que debió ser atendido por personal médico. La mujer de apellido Brizuela y sus hijos de entre 2 y 13 años de edad, fallecieron en el incendio, mientras que un menor de 14, que vivía en la casa de sus abuelos, fue el único sobreviviente porque no se encontraba en la vivienda.