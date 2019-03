¿Cómo pudo darse un caso así? Sucedió en Colombia y se trata de un caso muy extraño para la medicina y la ciencia. Uno de los médicos que intervino en el parto, comentó de qué se trata. El caso de la Itzamara, la beba colombiana nacida en Barranquilla con un feto de su hermano gemelo no desarrollado dentro de su vientre, causó conmoción pero también generó mucha curiosidad. No hay casos anteriores en los que se haya dado algo parecido. Itzamara nació a través de una cesárea y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extraerle a su hermano gemelo, sin corazón ni cerebro, aunque tenía desarrolladas sus extremidades. Los médicos habían identificado el problema en el embarazo y determinaron hacer la cesárea dado que corría peligro la vida de la niña. El director científico de Halitus Instituto, Sergio Pasqualini, explicó que el bebé sale de lo que es la masa celular interna. El embrión va multiplicando sus células y después se empiezan a diferenciar los distintos sistemas y órganos. Si el embrión se divide, los bebés son gemelos, pero si esa división se produce en estadios más avanzados pueden gestarse siameses, que es cuando los embriones no se separan completamente. Puede ser que ocurra algo asimétrico, como que uno se desarrolle y otro no. “Eso dio origen a este caso, que es excepcional”, comentó.