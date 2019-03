Una joven fue asaltada y manoseada en su propia vivienda en la ciudad de Goya. El hecho ocurrió ayer a la mañana, pasadas las 11 en un departamento ubicado por Pasaje Santa María. La chica de 22 años relató que fue abordada por un desconocido que, portando un cuchillo, le robó plata y la manoseo. Lo que relató la mujer es que estaba en su habitación cuando sintió la presencia de alguien en el interior de la residencia. No obstante, no sintió temor ya que pensaba que era su hermano menor que había vuelto de la escuela. Lamentablemente esto no fue así. Al ir al baño se encontró con un extraño quien, con un cuchillo, la obligó a volver a la habitación. Al ingresar a la pieza, la tiró en la cama y la manoseó en distintas partes íntimas. Al ver que la mujer gritaba desesperadamente, el ladrón se asustó y eligió darse a la fuga, no sin antes agarrar dos billetes de 500 pesos cada uno que estaban en la mesita de luz. Una ventana que estaba ubicada en la pieza de la madre de la víctima, fue la utilizada por el malviviente para ingresar y salir, según las estimaciones de los investigadores. Ya con el ladrón lejos, la chica reaccionó para pedir ayuda y llamó por teléfono a su madre, contándole todo lo ocurrido. Poco menos de media hora después, agentes policiales ya estaban en la vivienda. La impecable labor por parte del personal de la comisaría Cuarta y de Investigaciones, logró que tras largas horas se pudiera dar con un sujeto, sospechado de haber sido el autor del delito, que hasta el momento está caratulado como “robo calificado y abuso sexual simple”. Con respecto al arma utilizada por el delincuente, se indicó que se trata de un cuchillo tipo tramontina.