Un joven recibió al menos tres balazos en extrañas circunstancias en un hecho ocurrido por Pasaje Las Flores al 2800 en el barrio Juan de Vera. La víctima fue identificada como Oscar Maciel. Aunque no se sabe con exactitud lo sucedido, Maciel habría sido herido por un motociclista que pasó por el lugar y disparó. Fue intervenido quirúrgicamente.

El herido estaría relacionado con una irregular toma de un terreno en la zona, y aunque esto aún no se confirmó, es una de las principales hipótesis que maneja la Policía. Maciel no era la única persona que estaba en el lugar donde fue herido.

El director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, expresó que “está en quirófano, tiene más de un impacto de bala”. Sobre su estado de salud manifestó que “está estabilizado, se lo compensó hermodinámicamente para que ingrese al quirófano”.

Detienen a tres personas

que balearon a un hombre

Detuvieron tres personas sospechadas de balear a Oscar Maciel. Ocurrió tras diligenciarse una orden de allanamiento en el barrio Patono. El procedimiento se concretó el lunes alrededor de las 16:00, en una vivienda ubicada por calle Gaboto S/N° en un asentamiento. Allí se aprehendió a dos mujeres de apellidos Meza, mayores de edad, y un hombre identificado con el apellido Solís. Los tres estarían involucrados a una causa iniciada de oficio por lesiones graves con disparos, agravado por haberse cometido por dos o más personas y portación ilegal de armas de fuego. El episodio sucedió el pasado sábado donde resultara víctima Maciel, los cuales debieron ser trasladados al Hospital Escuela.