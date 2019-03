Tarjeteros piden volver a trabajar los sábados por la mañana. La Mu­ni­ci­pa­li­dad de la ciu­dad de Co­rrien­tes con­ti­núa sin co­brar por el es­ta­cio­na­mien­to de au­to­mó­vi­les en las ca­lles del cen­tro du­ran­te los fi­nes de se­ma­na. An­te es­ta de­ci­sión, un gru­po de tar­je­te­ros del es­ta­cio­na­mien­to me­di­do so­li­ci­ta vol­ver a tra­ba­jar los sá­ba­dos por la ma­ña­na. Ade­más, si­guen exi­gien­do in­cre­men­to del plus y la en­tre­ga de al­gu­nos ele­men­tos de tra­ba­jo cu­ya ca­ren­cia ac­tual­men­te di­fi­cul­ta la la­bor de más de una de­ce­na de tra­ba­ja­do­res. Son al­re­de­dor de 200 per­so­nas que se de­sem­pe­ñan en el sis­te­ma. De esa can­ti­dad, unos 15, se en­cuen­tran en una si­tua­ción com­ple­ja, ya que de­ben es­pe­rar va­rias ho­ras por los te­lé­fo­nos que so­bran pa­ra po­der tra­ba­jar. “Des­de fi­nes del año pa­sa­do, va­rios te­lé­fo­nos de­ja­ron de fun­cio­nar por el des­gas­te ló­gi­co. To­dos sa­be­mos que es­tos equi­pos tie­nen fe­cha de ven­ci­mien­to y, la­men­ta­ble­men­te, es­to ya co­mien­za a sen­tir­se”, di­jo uno de los tra­ba­ja­do­res. La mis­ma fuen­te acla­ró que pre­fie­re no dar a co­no­cer su iden­ti­dad, ya que la Co­mu­na to­mó me­di­das con­tra mu­chas de las per­so­nas que de­ci­die­ron le­van­tar su voz pa­ra re­cla­mar o pe­dir me­jo­ras. Una de ellas es el tras­la­do del per­so­nal de una ca­lle a otra (me­nos tran­si­ta­da). “La­men­ta­ble­men­te, so­mos un sec­tor con mu­chos in­con­ve­nien­tes. En prin­ci­pio, uno de nues­tros pe­di­dos es vol­ver a tra­ba­jar los dí­as sá­ba­dos. Lo que nos ha­bí­an in­for­ma­do fue que la me­di­da de cor­tar el ser­vi­cio los sá­ba­dos era so­lo du­ran­te los me­ses de ene­ro y fe­bre­ro. Ya co­men­za­mos mar­zo y con­ti­nú­an con esa res­tric­ción pa­ra no­so­tros. Vi­vi­mos del in­gre­so que te­ne­mos aquí y no po­de­mos per­der es­ta po­si­bi­li­dad”, di­jo el hom­bre. En es­te sen­ti­do, Li­san­dro Rue­da, Sub­se­cre­ta­rio de Trans­por­te de la ciu­dad, in­for­mó que si se cons­ta­ta que téc­ni­ca­men­te el te­lé­fo­no es­tá con pro­ble­mas, se pro­ce­de­rá al cam­bio. En re­la­ción al re­cla­mo del plus -­actualmente es de 2.600 pesos, se­ña­ló que aún no es­tá sien­do ana­li­za­do por el Eje­cu­ti­vo Mu­ni­ci­pal. “Man­te­ne­mos diá­lo­go per­ma­nen­te con los tra­ba­ja­do­res del sec­tor. En una reu­nión que man­tu­vi­mos ha­ce unos dí­as, les ex­pli­ca­mos los ob­je­ti­vos pa­ra el pre­sen­te año”, se­ña­ló el fun­cio­na­rio.