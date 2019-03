Susana Duette, la mujer que perdió una pierna tras el ataque de un motochorro en noviembre pasado, se presentó en tribunales. A Duarte se le debió amputar una de sus extremidades luego de sufrir un asalto en la esquina de Maipú y Madariaga. Se reunió con el fiscal Buenaventura Duarte en el marco del proceso judicial. Sus atacantes permanecen detenidos. “Fue muy feo que ella recuerde todo lo que pasó”, dijo Erica, una de sus hijas en declaraciones a radio Dos para indicar que “fue feo escuchar el recuerdo de lo sucedido. A ella le dijeron que podían entrar los detenidos pero no estaban, solo estuvieron los abogados”. “Ahora no pero harán una rueda de reconocimiento. O sea que volverá a estar frente a frente con los asaltantes”, agregó Erica para reconocer que “para mamá es todo muy duro. Todos los días lucha por no recordar lo que le pasó, pero hoy tuvo que hacerlo. Todavía no acepta su condición. Y no está tranquila: tiene miedo que le suceda lo mismo. Vive nerviosa”.