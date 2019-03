Desde el SUTECO y CTERA se adherirán al paro de mujeres. El Sindicato Único encabezará marchas, asambleas y “sentadas” este miércoles 6 y jueves 7, dos días de paro docente. Ratificó la convocatoria y adhesión al paro, convocado por CTERA, para el 6 y 7 de marzo. Esos días SUTECO encabezará marchas y asambleas docentes en plazas y escuelas de toda la Provincia. En Capital habrá marcha, sentada y abrazo simbólico frente al Ministerio de Educación en rechazo a la imposición de salarios a la baja y en cuotas; en reclamo de aumentos por arriba de la inflación; para exigir Salario Básico de $12.000, Salario Inicial de $26.000; Paritaria Docente y otros 40 puntos de demandas laborales. “La medida de fuerza será contundente. La comunidad docente está muy indignada y con muchas necesidades económicas. No somos cómplices. No avalamos pérdidas salariales ni ajustes en Educación”, señaló el secretario general Fernando Ramírez. Hace más de una semana que la Junta Ejecutiva Provincial, las Seccionales y Delegaciones de SUTECO viene coordinando asambleas docentes en escuelas de toda la provincia. Reuniones que entre el viernes y ayer se trasladaron a plazas, espacios públicos y sedes de SUTECO en jurisdicciones de la Provincia. Por pedido de las bases -afiliados y no afiliados- están surgiendo una importante cantidad de medidas y acciones de protesta que SUTECO coordinará entre hoy y mañana, días de Paro Nacional y Provincial Docente con Movilización. El 8 de marzo SUTECO y CTERA adherirán al Paro de Mujeres.