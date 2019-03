Numerosas personas que intentaban renovar su beneficio se agolparon nuevamente en el municipio capitalino, donde siguen sin poder brindar respuesta a los numerosos reclamos y aseguran que se generan peleas. Están dando turnos para el miércoles de la semana que viene. Esto ocurrió ayer en la comuna, mientras cientos de alumnos y tutores esperaban para resolver la cuestión de su trámite.

Los agentes municipales se vieron desbordados por la cantidad de personas esperando y les costaba mantener el orden, ya que había numerosas acusaciones sobre “colados”. “Cuando terminen de pelear entre ustedes me avisan”; “organícense o no les doy nada”, se escuchó por radio LT7.

“Atenderemos entre 100 y 150 personas por día, para que no se agolpe la gente”, explicó un agente municipal en medio del caos. Algunos amenazaban cortar la calle frente al municipio.