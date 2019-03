Dicen que el ministro de Seguridad, el penúltimo sábado de los recientes Carnavales en el corsodromo Nolo Alías, amenazó al encargado del Palco de Brahama, que si no le dejaban entrar a la hija clausuraba lo clausuraba. No la dejaban pasar por que no tenía documento y menores no podían estar en ese lugar. Testigos dicen que la chica llamó al padre y el jefe de la cartera de Salta y Quintana se apersonó con dos policías “a poner en su lugar al encargado”. Y la autoridad es la autoridad.