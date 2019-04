El duelo entre equipos correntinos que se presentó ayer por la cuarta fecha del torneo Regional NEA de rugby quedó en poder de San Patricio que como local venció a Aranduroga 30 a 19, de esta manera el Rojinegro volvió al triunfo después de la caída del pasado fin de semana en Posadas, frente a Capri. San Patricio justificó la victoria en su concentración para aprovechar al máximo las ventajas que le dio el rival, principalmente en el line. Pelotas recuperadas en esa formación le permitieron llegar al ingoal contrario en dos oportunidades. Por su parte, Aranduroga volvió a mostrar poco peso en el ataque, eso le impidió sacar ventaja en el momento (primer tiempo) que controló el partido. El encuentro comenzó con un leve control de Aranduroga. Se instaló en campo rival y con la posesión de la pelota. Sin embargo, fueron nulas las situaciones para llegar al try. Mientras que el local, tuvo que defenderse constantemente lejos de la zona de anotación. Durante 30 minutos, el marcador se movió solamente por penales (dos por equipo). Hasta que a los 33, llegó la primera emoción de la tarde. San Patricio tuvo un line a su favor. Perdió la pelota, pero Carlos González Bámbula estuvo atento para recuperarla y correr casi sin oposición hasta la H. En el arranque del segundo tiempo, dio la sensación de que Aranduroga tomaría el control del partido, pasó a ganar 16 a 13. Al minuto, Juan Pablo Nemirovsky, desbordó por el sector derecho, mientras que Rodrigo Gómez Vara sumó con su pie otros cinco puntos (una conversión y un penal). Claro, que otro error en el control del line, le permitió a Juan Cruz Leiva anotar el segundo try del local para dejar el marcador 18-16. Nuevamente, Gómez Vara adelantó a Aranduroga con un penal (19 a 18), pero San Patricio respondió con otro try. Esta vez fue desde un line a favor, los delanteros avanzaron con el maul y Marcelo González fue el encargado de apoyarlo.

La definición el encuentro llegó con la mejor jugada en la calurosa tarde correntina. La pelota se trasladó de punta a punta, prácticamente la tocaron todos los jugadores de San Patricio y el encargado de definir, después de conseguir una clara superioridad de jugadores por la derecha del ataque, fue Facundo Gilocchi. En los minutos finales, San Patricio se defendió y contó con el buen trabajo táctico, utilizando el pie derecho, de Pablo Midón.