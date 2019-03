El plantel juvenil de San Martín de Corrientes no pudo coronar su reacción ante San Lorenzo y perdió 80-77 en un juego que se resolvió en el segundo final, por una nueva fecha de la Liga de Desarrollo, organizada por la Asociación de Clubes (AdC). Franco Alorda fue el máximo anotador en el equipo correntino con 16 puntos, escoltado por el trabajo de Matías Solanas con 14 (8 rebotes y 8 asistencias), mientras que en la visita sobresalió el base Franco Actis, dueño de 19 puntos y del tiro ganador (sobre la chicharra y con un lanzamiento desde más atrás de la mitad de cancha). En el comienzo del juego, la visita aprovechó las desatenciones iniciales que tuvo el local en defensa y sacó ventajas para sostener el protagonismo en el cuarto inicial (11-2, en 5’). Revidatti acomodó piezas y su equipo emparejó las acciones en el segundo cuarto. Si bien la visita mantuvo distancias (y llevó la diferencia a 10: 25-35 promediando el periodo) con intervenciones de Bihurriet (cerró con 12 puntos el PT), la rotación y el juego local permitieron mostrar otro rol antes del descanso más largo. En el tercer cuarto, San Martín contó con Tour y Alorda cuyo sacrificio en el poste bajo le daba réditos al local que logró descontar: 49-51 en 5’. Pero San Lorenzo incluyó actitud defensiva y tuvo un inicio positivo en el cuarto final (parcial de 8-2) para volver a tomar ventajas que las supo manejar con el reloj. Un pasaje del juego con Vallejos y Alorda dieron chances a San Martín sobre el final. El local achicó distancias en el score (71-74 con dos minutos por jugar) y alcanzó el final apretado que esperaba. Al minuto final (73-76), el local llegaba con envión ganador, presionó as salidas del rival y recuperó bolas claves para dejar el score igualado 77-77. Pero no pudo resolver en su última ofensiva y fue Franco Actis, con pocos segundos, tomó un tiro sobre la chicharra y encestó desde más atrás de mitad de cancha para darle la agónica victoria a San Lorenzo.