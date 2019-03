El suizo Roger Federer, ex número 1 y actual séptimo del ránking ATP, se midió a Stefanos Tsitsipas (11º) en la final del torneo de Dubai, en un partido en el que logró su título número 100 en el circuito profesional tras vencerlo por 6-4 y 6-4 en una hora y diez minutos. Con 37 años, ha ganado 100 torneos ATP, 20 de ellos del Grand Slam y, con esta, en Dubai ha sido campeón en nueve ocasiones. “No se si él había nacido cuando gané mi primer título”, afirmó entre risas tras el choque contra el griego. En su semifinal, Federer no tuvo ningún problema contra el croata Borna Coric, duodécimo del mundo, al que venció cómodamente por un doble 6-2. Por su parte, el griego Tsitsipas, undécimo jugador mundial, derrotó al francés Gael Monfils (23º) por 4-6, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/4). Le bastaron a Federer en Dubai tan sólo dos bolas de rotura del saque rival, una en cada set: en el juego inicial del partido y en el noveno juego de la segunda manga. Federer cedió también sólo dos ocasiones para que el griego le rompiera su saque; ambas las anuló y fueron determinantes para la suerte del primer set. En el segundo, espero su oportunidad, y mató la contienda en el momento justo. Luego sirvió para el triunfo, y no le tembló el brazo. A la primera lo cerró, y con juego en blanco. Fue un partido donde imperó el servicio. Se desarrolló tan rápido que sólo duró sesenta y nueve minutos. Con esta victoria Federer se vengó de la derrota sufrida este mismo año ante Tsitsipas en los octavos de final del Abierto de Australia. “Es un privilegio jugar contra estos jóvenes. Yo mismo estaba muy contento cuando jugaba contra mis héroes cuando era joven”, señaló Federer sobre un Tsitsipas que tenía apenas dos años cuando el suizo ganó el primero de su larga lista de títulos, en 2001 en Milán. El griego, que el lunes entrará en el Top 10 de la ATP a sus 20 años (10º), llegaba en gran forma al partido de este sábado, tras dos semanas perfectas en las que encadenó ocho victorias consecutivas y el título en Marsella. El de Basilea es el segundo jugador en toda la historia en alcanzar el centenar de títulos por detrás del estadounidense Jimmy Connors con 109 trinufos. Por detrás del suizo aparece Ivan Lendl con 94. En su era, el inmediato perseguidor es Rafael Nadal, que cuenta con 80 victorias, mientras que Novak Djokovic se ubica en la sexta posición con 73 victorias. Los 100 títulos de Roger Federer: 27 Masters 1000. 25 ATP 250. 22 ATP 500. 20 Grand Slams. 6 ATP Finals Tras conseguir el triunfo que le dio su título número 100, Roger Federer volverá a meterse adentro del top 5, ya que los puntos obtenidos le permitirán ascender al cuarto puesto por delante del japonés Kei Nishikori, el sudafricano Kevin Anderson y el argentino Juan Martín del Potro.