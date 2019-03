Robaron y quemaron una casa en la localidad de Monte Caseros. El incendio ocurrió en la madrugada de ayer, alrededor de las 04.20 en la casa de una familia de apellido Ramírez, en Córdoba al 1075. Según se pudo saber, “la familia propietaria, no se encontraba en Monte Caseros, habían viajado y dejaron a unos parientes para que abrieran la casa y alimentaran a su mascota, pero no quedaba nadie de manera permanente a cuidar la vivienda”. “La mascota fue rescatada por personal de Guardia Urbana”. Bomberos accedieron al interior de la casa forzando la puerta del frente, pero una vez adentro se percataron que una ventana estaba con signos de haber sido violentada y no encontraron el tubo de gas. Lo que en una primera hipótesis hace suponer que allí hubo un robo, minutos antes que comenzara el incendio. Todavía se desconoce cómo se inició el incendio, desde la parte de atrás hacia adelante de la casa, lo cierto es que los daños materiales fueron totales.