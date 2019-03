River le ganó 4-2 a Newell’s con goles de Martínez Quarta, Suárez, Ferreira y Scocco (penal). Alexis Rodríguez y Leal descontaron para la visita. Los de Gallardo llevan 7 partidos sin perder y quedaron cuartos. La Copa Libertadores es la obsesión. No solo porque River quiere volver a levantarla este año. También se quiere meter en la de 2020. Por eso, era indispensable ganarle a un Newell’s de andar irregular en la Superliga que antes de este encuentro no registraba derrotas en 2019. Y el equipo de Marcelo Gallardo lo hizo, de manera contundente. Así quedó en el cuarto lugar por diferencia de gol y espera una mano del Banfield de Hernán Crespo que juega ante Atlético Tucumán, el rival a superar en la tabla de posiciones y al que enfrentará el domingo que viene en el Jardín de la República. Desde el comienzo River fue superior a Newell’s. Desde que Lucas Martínez Quarta le puso la cabeza a la magnífica ejecución de Cristian Ferreira para poner el 1-0. Se jugaban apenas 3 minutos cuando el conjunto de Núñez le sacó réditos a esa pelota parada que tantos dolores de cabeza le trajo en algunos momentos del año pasado. River se hacía fuerte. Disimulaba las ausencias titulares por lesiones (Montiel, Casco, Palacios u Nacho Fernández). Con un esquema con tres defensores que se está instalando y con cinco mediocampistas. Tres de ellos (Enzo Pérez, Zuculini y Ferreira) interiores y Mayada y De La Cruz por los costados. Con los aviones de las bandas, River buscaba construir el juego. Cambiaba de frente la pelota de un sector a otra y hacía escalas en la mitad de la cancha, con Ferreira y Enzo Pérez (de muchos pases suyos surgieron varias jugadas de ataque) como ejes. De hecho, así llegó al segundo gol, el número 400 en la era Gallardo, marcado por Matías Suárez, flamante refuerzo. Pase de Enzo Pérez a De La Cruz; el uruguayo engancha y vuelve atrás con Ferreira; el juvenil abre para Mayada, que acelera, gana en velocidad y tira el centro perfecto para el cabezazo del cordobés. Golazo. Se confió River con la ventaja. Y aparecieron algunas falencias atrás. Robert Rojas (fue citado por Eduardo Berizzo a la Selección de Paraguay para la fecha FIFA de fines de este mes) no tuvo nada de “Sicario” esta vez y perdió una pelota en la salida que terminó adentro del arco de Franco Armani tras la buena habilitación de Formica y la definición de Alexis Rodríguez, el que había robado el balón. Newell’s se acercaba pero antes de que las cosas se complicaran para River, el juvenil Ferreira volvió a demostrar que con su pegada está para grandes cosas y metió un tiro libre entre Alan Aguerre y su palo derecho. El pibe también asistió a Pratto que tuvo el cuarto en sus pies pero se demoró. A esa altura, igual, el partido ya estaba definido. El segundo tiempo estuvo de más. Aunque Ferreira siguió haciendo de las suyas y River alcanzó cifras de goleada tras un penal que le hicieron a él y que Nacho Scocco (no lo gritó por su pasada en Newell’s) cambió por gol en su primer partido en 2019. El descuento de Leal (un pasito adelantado) llegó en tiempo cumplido, cuando Newell’s ya no tenía chances de remontarlo. Así, River llega en muy buenas condiciones futbolísticas al debut copero, el miércoles ante Alianza Lima en Perú, donde arrancará la defensa de la corona en la Copa Libertadores. Esa copa que le ganó a Boca en Madrid. La que le genera locura y pasión.