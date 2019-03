El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, ratificó hoy la pertenencia de la U.C.R al frente Cambiemos. En una cumbre realizada en Corrientes, el mandatario sostuvo que “nunca estuvo en duda” la alianza, aunque no dio más detalles sobre una posible interna en el cual se pueda competir contra la precandidatura del presidente, Mauricio Macri. “Bajé las expectativas porque en general parece que acá se van a resolver cosas con respecto a la propia coalición Cambiemos, y no es así, esto es un encuentro habitual que hacemos todos los meses en el que evaluamos la marcha del Gobierno, la marcha de la economía y el proceso social que atraviesa la Argentina”, dijo Cornejo. Pero agregó que “si alguien lo puso en duda, está ratificada la pertenencia del radicalismo en Cambiemos”. En la reunión también estuvieron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Tras la conferencia en un auditorio del Hotel de Turismo de la capital correntina, se encontraban reunidos a puertas cerradas los principales dirigentes del radicalismo a nivel nacional, tras lo cual anticiparon que emitirán un documento. De la conversación forman parte Cornejo, Valdés, Morales y Daniel Salvador (vicegobenrador de Buenos Aires), así como el ex senador mendocino Ernesto Sanz, el diputado nacional por Córdoba Mario Negri, el diputado nacional por Tucumán José Cano, el senador nacional por Chaco Angel Rozas, el dirigente Enrique “Coti” Nosiglia; el intendente de Santa Fe, José Corral, el senador nacional por Formosa Luis Naidenoff; el vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, Ricardo Colombi, y el senador nacional por Santa Cruz Eduardo Costa.