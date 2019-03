El subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, comentó que para esta mañana, se llamó a una conciliación obligatoria entre las partes y se comprometieron a dialogar para llegar a una solución”. Además, el funcionario provincial dijo que “destacamos la buena voluntad de la UTA, la idea es que haya medidas concretas y no dilatorias”. Desde la Subsecretaría de Trabajo señalaron que la primera audiencia entre las partes es hoy, sin embargo desde el gremio aseguraron no tener aún información sobre la fecha y la hora del encuentro con el sector empresarial. “El lunes nos van a avisar, creemos que posiblemente pueda darse el martes, comentó Rubén Suárez, secretario general de UTA Corrientes. El malestar de los trabajadores se debe a un punto negociado ya el año pasado y que las firmas de transporte aún no cumplieron. En este sentido, Suárez explicó que “en la paritaria del 2018 se acordó que desde el 1 de enero de este año íbamos a cobrar de acuerdo con nuestro convenio colectivo de trabajo, pero esto no se está dando. Esta diferencia salarial, que sería de unos $4.000, es el principal motivo de malestar e inquietud entre los choferes y lo que empujó a inscribir la medida de fuerza que finalmente no se concretará hoy. “Vamos a dialogar y después veremos cómo seguimos. Por ahora el paro está suspendido, pero queremos medidas concretas”, señalaron. En un comunicado emitido el viernes a la tarde, la UTA expresó justamente la necesidad de que las empresas “resuelvan y respeten las escalas salariales acordadas”. Por ello, los trabajadores y representantes de las firmas de transporte se reunirán en la subsecretaría para intentar llegar a un acuerdo y que abonen el monto.