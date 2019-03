Racing acaricia el título de la Superliga. Por la fecha 23°, “La Academia” derrotó por 1-0 a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda y se reafirmó como único líder del certamen, a falta de dos fechas para su finalización. La superioridad de Racing en el inicio del encuentro fue abrumadora. El gol tempranero le permitió, además, controlar la pelota y las acciones con mucha calma. Ya al minuto, Belgrano no presionó en la salida, se produjo un cambio de frente de derecha a izquierda y Marcelo Mena mandó el centro que se desvió un defensor, pero que capturó Lisandro López para decretar el 1-0. El conjunto del “Chacho” Coudet tuvo un ritmo arrollador tras esa prematura conquista. A los 9, el arquero César Rigamonti salvó la segunda caída de su valla al mandar al córner un potente remate de Augusto Solari. Los locales monopolizaron las acciones de peligro ante un Belgrano tímido para la iniciativa y sin ímpetu para ir a buscar el empate. Sobre los 22′, Pol Fernández ejecutó un tiro libre que recayó en Darío Cvitanich y que el ex Banfield conectó con un remate apenas desviado. El delantero apareció nuevamente un minuto más tarde para sacar un disparo de afuera del área que se fue cerca. Más tarde, fue Leonardo Sigali el que, a la salida de otra pelota parada, estrelló su cabezazo en el travesaño. La primera parte dejó, además, algunas jugadas controversiales. En un ataque, todos los locales reclamaron un penal por un agarrón contra Matías Zaracho en el área, pero el árbitro Fernando Rapallini hizo seguir las acciones. La etapa terminó, con un airado reclamo de “Licha” López, quien había sufrido una falta, aunque fuera del área. El primer sobresalto para los de Coudet llegó en el inicio del complemento. Iban solo tres minutos cuando Maximiliano Lugo se escapó por la izquierda y mandó un centro por lo bajo que encontró a Diego Mendoza solo, pero al ex Huracán la pelota le pasó por debajo de la suela. Belgrano se animó algo más en esos primeros minutos, pero no llegó a ser una amenaza seria para el local. Los locales sacaron el pie del acelerador sobre el cierre y, con poco esfuerzo, sostuvieron la ventaja mínima. Racing acumula cinco fechas sin caídas (cuatro victorias y un empate) y llegó a los 55 puntos en la tabla. El equipo del “Chacho” le sacó cuatro de ventaja al escolta, Defensa y Justicia, que el domingo desde las 11 de la mañana visitará a Patronato de Paraná. El presente de Belgrano es muy complicado: está en puestos de descenso y en las últimas dos fechas del torneo se jugará su permanencia en Primera.