Procesaron a diez policías por la muerte de Rogelio Schweig, quien cayó al arroyo Guazú junto a su esposa a bordo de una ECOSport, al no advertir que el puente en esa zona del Paso San Juan se hallaba derrumbado. No había señalización ni un control policial de aviso sobre la rotura del puente. Asimismo se ordenó la detención de dos de los uniformados de la decena de procesados. Se los acusa de posibles responsabilidades en los hechos que derivaron en el fallecimiento de Schweig de 47 años, turista misionero, que cayó a las aguas en su vehículo, debido a la falta de los controles viales ante el desplome de la carretera.

El Juzgado de Instrucción de Esquina dispuso procesar a los suboficiales por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario”, responsables de haber evitado el control del tránsito en el tramo de la Ruta Nacional 12 entre Goya y cauce del arroyo Guazú, entre las localidades de Esquina y San Isidro.

Los dos policías con prisión preventiva son acusados de “homicidio culposo” debido a que se les endilga la responsabilidad directa en la caída al curso de agua del automóvil en el que viajaban Schweig y su esposa, Elena Dzikosvski. Estaban a cargo del último puesto de control, y se les imputa no haber frenado el tránsito de vehículos a escasos metros del precipicio.

Tras el siniestro la mujer pudo ser rescatada del agua, pero el hombre murió y su cadáver fue encontrado tres días después a dos kilómetros del lugar desde donde se precipitaron.