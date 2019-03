Integrantes de Prefectura Naval allanaron el Juzgado Federal N°1 (ex de Soto Dávila) por orden del Juez Federal N°2 Juan Carlos Vallejos. El procedimiento estuvo enmarcado en la búsqueda de documentación relacionada a la violación de secretos y privacidad, como también de escuchas telefónicas ilegales. Los delitos estarían caratulados por abuso de autoridad, violación de los deberes públicos y falsificación de documentos públicos.

Estos procedimientos surgen en el caso que el Juzgado no remita lo que el ministerio público solicita, transformándose en un allanamiento. Se buscaron documentación de dos causas, por unas escuchas ilegales que se detectaron. Fue un allanamiento preventivo. El juez ordena que se entreguen los expedientes. Si no los “encuentran”, se ingresa a buscarlos por la fuerza fue. El procedimiento fue en la secretaria 2.