El abogado Roberto Herrera, patrocinador de Roger Terán, imputado por la causa Sapucay, confirmó que solicitó la excarcelación del ex intendente de Itatí al cumplirse los dos años de su detención y sin avances concretos en la causa. “El Código es muy claro en eso: el Fiscal debe solicitar una prórroga de tres, seis meses o un año. Y si no pidió la prórroga Terán debería quedar en libertad”, dijo Herrera para aclarar que “esta causa es muy rara”.

“El jueves se cumplieron dos años de detención de Terán con prisión preventiva, y el Código es muy claro en eso: el fiscal debe solicitar una prórroga de tres, seis meses o un año, y ni siquiera sabemos si se pidió. Ahora tenemos que esperar diez días hábiles. Ellos debieron habernos notificado que el jueves 14 si se prorrogó la prisión de Terán, y el viernes presenté el pedido de excarcelación”, puntualizó el letrado para aseverar que “si el Fiscal no pidió la prórroga debería quedar en libertad, pero esta causa es muy rara, presentamos pruebas y nunca nos dieron unan respuesta, si las pruebas son o no efectivas”. “Pedí ver por qué estaba detenido Terán, pedí los audios que había que hablaban de Terán, tampoco me dieron. En síntesis: no tenemos todos los elementos para poder realizar una buena defensa como se tiene que llevar a cabo”.