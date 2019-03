El gobierno de Gustavo Valdés se quiere quedar con el predio del Club Huracán, que el 28 de mayo de 2018 cumplió 100 años de historia. Ni la riqueza deportiva y las generaciones de niños y jóvenes que pasaron por la entidad del barrio Berón de Astrada, mellan en la decisión de la administración radical de desembolsar 50 millones de pesos del erario público, para arrebatarle a miles de vecinos, prácticamente un pedazo de sus vidas. Tanto que en esta incomprensible persecución implacable, se haya decidido horas atrás, cortarle el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de un también estadio de fútbol, que lleva el nombre del ex gobernador José Antonio Romero Feris, cuando las boletas fueron pagadas a la Dirección Provincial de Energía (DPEC). Su hijo el actual concejal del partido autonomista, José Romero Brisco, hoy ligado al oficialismo, extrañamente se mantiene callado. La idea de arrebatar este complejo deportivo, parte desde la Secretaría de Deportes de la Provincia en manos del formoseño, Jorge Topo Terrile. Una figura sinuosa de la política correntina, que irrumpió en la función pública de la mano del ituzaingueño sin tener antecedentes alguno en el área, solo el de llevar a la quiebra a Textil Mandiyú junto al enigmático Jorge Antonio Abib. Un mal recuerdo para el fútbol local.

Nadie sabe a ciencia cierta que le mueve a Valdés a gastar más de un millón de dólares del dinero de todos los correntinos, en esta aventura disfrazada de inversión deportiva.

El interrogante surge cuando se conocen los millonarios recursos que le aporta el Estado mensualmente a los clubes de básquet, como San Martín, Regatas y Comunicaciones (Mercedes), así también al club Boca Unidos, a quien el ex gobernador Ricardo Colombi le regaló $10 millones para una tribuna de cemento, y descarta un apoyo económico para salvar a Huracán Corrientes. ¿Vendetta o negociado? Algo hay detrás de esta operación de compra con fondos que pertenecen al bolsillo tributario de los propios ciudadanos de la provincia.

EL CORTE DE LUZ

Horas atrás la actual comisión directiva del Club realizó el pago de la factura por el consumo de energía eléctrica del mes de marzo (2019) y, además, otra correspondiente a mayo de 2018, dado que el Órgano Fiduciario en manos de Gustavo Méndez, quien condujo los destinos de la entidad hasta octubre de 2018, no abonó todos los servicios desde febrero de ese año. Asimismo las actuales autoridades se hicieron cargo de los pagos.

El martes la Comisión Directiva solicitó a la jueza Marina Alejandra Antúnez, que se le autorice la cancelación total de la deuda a DPEC utilizando el dinero de la cuenta judicial del Club, con los recursos generados por la Comisión. Ayer el Presidente de la Institución Bruno Zacarias, habló por Radio LT7 AM 900 dando a conocer a la población sobre la situación por la que atraviesa el Club, debido a la posible compra compulsiva del predio por parte del Gobierno Provincial. Pocos minutos después personal de DPEC le cortó el suministro al predio, sin el obligado aviso de corte. Tras esta decisión de dejarle sin luz a la entidad, el vicepresidente Tomás Gómez se presentó en las oficinas de Salta y San Martín, mostrando el pago realizado el día 25 de marzo. Allí le informaron que “no podían hacer nada, aunque nunca haya existido un aviso de corte, dado que la orden venía de arriba”.

Más allá de los embates que recibe el Club Huracán, sus socios exclaman que no pierden la dignidad, que se resisten a la quita de su predio y lucharán por subsistir. “Sabemos que es una pelea de David contra Goliat, pero no nos vamos a rendir. Para salvar a nuestro Club necesitamos del apoyo de la sociedad, del apoyo de todos”, reza un comunicado que se conoció a través de las redes sociales.