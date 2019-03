La mayoría de los afectados no recibieron notificación alguna de la medida y se enteraron al intentar loguearse en la aplicación. Una crisis laboral que parece no tener fin y que no discrimina sectores. La empresa de repartos Pedido Ya despidió 450 trabajadores, según denunciaron desde la Asociación de Personal de Plataformas. “450 despidos en #PedidosYa”. En la mañana de ayer, “repartidores de la aplicación se encontraron con que sus ID habían sido bloqueados. Algunos denuncian que ya recibieron telegramas de despido sin causa mientras que otros se encuentran en estado de alerta”, dijeron ayer vía Twitter. “En las oficinas de la empresa las autoridades presentes les cerraron las puertas a los trabajadores que se acercaron en busca de alguna respuesta. Lejos de obtenerla, @pedidosya llamó a la policía para dispersar a los repartidores”, agregaron. PedidosYa es una compañía que se define como líder en delivery en Latinoamérica, con 20.000 restaurantes adheridos. Tiene presencia en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay.