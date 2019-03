Bernardo Curinga Rodríguez, otrora titular del ministerio de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, sigue usufructuando una de las residencias oficiales ubicadas en la costanera General San Martín. Curinga, al no pertenecer más a la plantilla de funcionarios públicos desde hace varias semanas, estaría cometiendo el delito de peculado de Uso, previsto en el artículo 261 del Código Penal de la nación. Otro dato: el lunes en distintos medios de prensa nacionales en los soportes de internet, mostraban al ex gobernador Ricardo Colombi llegando a la Casa Rosada, montado en una Toyota SW4, patente IRJ 496. Era la camioneta oficial durante la gestión de Arturo Colombi como mandatario de la provincia. En su momento por orden del ahora senador provincial, se mandó ese vehículo a la Casa de Corrientes en Buenos Aires, que ahora lo utiliza cuando realiza tareas en la Capital de la República. No caben dudas que el mercedeño hace gala a aquello del rey de Francia Luis XIV “l’état, c’est moi”, traducido al español, “El Estado soy yo”.