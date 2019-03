El ministro del interior Rogelio Frigerio entre sonrisas y aplausos ayer en Corrientes sostuvo que “el Ritmo de la Obra Pública va a Continuar” luego de inaugurar con el gobernador Gustavo Valdés obras muy menores en el Barrio Quilmes, que no alcanzan ni para medir el amperímetro de un emprendimiento municipal. ‬Desde que empezó el Gobierno de Mauricio Macri, la Obra Pública no paró de caer, en 2019 la mitad de 2016, mientras los intereses de la deuda se quintuplicaron. No pocos aseguran que Frigerio vino a otra cosa. Y los correntinos siguen soñando aun con la promesa del Segundo Puente con el Chaco.