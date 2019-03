Nito Artaza competirá con espacio propio en los comicios provinciales. “Tenemos la responsabilidad de representar a los 90 mil correntinos que nos acompañaron en la última elección”, dijo el afamado humorista y reconoció “conversaciones” con oficialistas y opositores.

Artaza confirmó que el 20 se realizará una reunión de la “mesa chica” de Cambio Popular en Bella Vista, y tres días después se concretará un encuentro más amplio en Santa Lucía.

Recalcó que en la lista se aplicará la paridad de género, “pese a que no hay una ley”, agregando que “tenemos muy buenas expectativas, salimos segundos en Capital y para nosotros es un gran desafío, pero también nos encanta la política”. Sobre sus aspiraciones a cargos electivos, el ex senador nacional adelantó que se va a “decidir en las reuniones y lo estamos conversando”.

Reconoció que mantiene “contactos permanentes” con Camau Espínola, como uno de los sectores representantes del justicialismo y que también tienen charlas con dirigentes de otros partidos. “Con el Gobernador Valdés no hemos conversado de política pero a través de nuestro diputado provincial Diego Pellegrini, se habla con el oficialismo y otros dirigentes, con una relación cordial y de respeto”.