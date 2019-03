La provincia de Neuquén protagoniza hoy el primer test electoral donde nueve listas competirán por la gobernación de la única provincia del país en la que un mismo partido -el Movimiento Popular Neuquino (MPN)- logró triunfar en todas las elecciones celebradas desde 1962 a la fecha. A la polarización entre el actual mandatario, Omar Gutiérrez y el kirchnerista Ramón Rioseco, se suman el radical Quiroga y el ex mandatario Jorge Sobisch por fuera del MPN. El peso de no romper con el récord partidario caerá sobre los hombros del gobernador Omar Gutiérrez, quien buscará revalidar el mandato que obtuvo en las elecciones de 2015, cuando triunfó con el 40,5% de los votos. En la vereda de enfrente estarán los mismos competidores de aquella vez: Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana-Frente Neuquino), quien quedó en 2015 en segundo puesto con el 31,2% de los sufragios, y Horacio “Pechi” Quiroga (Cambiemos), tercero, con el 20,8%. Sin embargo, la principal diferencia entre aquellas elecciones y las de hoy radicará en la participación -por fuera del MPN y apalancado en la estructura de la Democracia Cristiana- de Jorge Sosbisch, tres veces gobernador de la provincia durante los períodos 1991-1995 y de 1999 a 2007. La aparición de Sobisch entre los candidatos a gobernador, según diferentes encuestas de opinión previas a la veda electoral, arrastraría consigo votos que darían lugar a una elección más reñida que las anteriores entre los principales contendientes. En este escenario, desde el MPN buscaron exhibir como principal argumento para sumar apoyos un boletín con buenas calificaciones en materia económica gracias a la tracción que generaron en los últimos años la renta y el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencional más importante del mundo. Mientras tanto, la oposición pretende hacer mella en el oficialismo sobre la base de un desgaste de casi de 60 años de gobierno del mismo partido, y la existencia de índices negativos en materia de infraestructura, acceso a los servicios públicos o un creciente consumo de estupefacientes. Rioseco, ex intendente de la ciudad de Cutral Có y actual diputado por el Parlasur, logró a último momento sumar el apoyo explícito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lleva como candidato a vicegobernador a Darío Martínez, muy ligado a la senadora. Ambos muestran un perfil de acérrima oposición al gobierno nacional de Mauricio Macri, quien perdió en la provincia el balotaje que disputó contra Daniel Scioli por la presidencia en 2015, a pesar de haber salido victorioso a nivel nacional. Por su parte, el radical “Pechi” Quiroga, que contó con un fuerte respaldo de la estructura del partido pero no de la Nación, lleva 16 de los últimos 20 años al frente de la intendencia de la capital neuquina y buscará por tercera vez este domingo acceder a la gobernación provincial. Junto a estos cuatro contendientes, el menú electoral incluirá también al candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Raúl Godoy, y al del Frente Social por la Dignidad, Sergio Rodríguez. También se presentarán a las elecciones Mercedes Lamarca, candidata de Libres del Sur; Priscila Otton, de Nueva Izquierda, y Alejandro Vidal, candidato a gobernador por el frente Iguales. Las de hoy serán las primeras elecciones en la provincia en la cual los votos se emitan a través del sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE), aprobado a partir de la modificación de la ley electoral local a finales de 2016 y que sólo se había usado para renovar autoridades del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, en 2017. El Juzgado Electoral Provincial informó que están habilitadas casi medio millón de personas (497.448) para emitir voto, de las cuales 3.688 son extranjeras, y que podrán hacerlo en 1.541 mesas en toda la provincia. Neuquén es parte de las 15 provincias que decidieron separar sus elecciones de las nacionales.