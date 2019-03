El intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sananez, afirmó que “puede ser que este grupo de intendentes se presente solo”, en las elecciones del 2 de junio. “Con el grupo de Martínez Llano podemos hablar pero con cargos en diputados y senadores establecidos, no es tener la apertura necesaria” sostuvo el jefe comunal en declaraciones a radio Dos para puntualizar que “hablé con Nito y quiere rememorar lo de 2017 pero los tiempos cambian”. “No son todas las cosas iguales, Nito es un gran amigo, lo estamos pensando”, acotó.

Asimismo expuso que dentro de la interna del PJ todavía “se está en conversaciones, no hay nada definitivo hasta ahora, hasta antes del 2 de abril vamos a seguir hablando”. “Hablamos con el grupo de Fabián Ríos, Martín Barrionuevo, Ruíz Aragón, Pruyas pero se diluye mucho y tengo miedo que me tomen como el hijo menor, por eso estamos tratando de abrir otro camino”, aseveró.

Sananez reconoció que “con un grupo o solos nos vamos a presentar, creo que a la provincia le falta muchas cosas, no haciendo una confrontación porque no nos gusta, sino una propuesta que marque diferencia con el oficialismo”. “Somos un grupo de 10 intendentes, tres viceintendentes y ciudades que hemos recorrido” afirmó para indicar que “este buen momento que pasa Santa Lucia es porque hay un norte marcado, hay valores morales y éticos que se marcaron desde un principio, valores que se perdieron. Es un tiempo donde hay que decir que estoy haciendo una buena gestión y la mejor que puedo”, concluyó.