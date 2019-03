Leonardo Mayer tropezó con Christian Garín y no pudo alcanzar las semis de San Pablo. Garin le ganó por 4-6, 6-4 y 6-4, en una hora y 47 minutos de partido y alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo profesional. Además, con el triunfo se garantiza el ingreso a los 80 mejores del mundo, su mejor ubicación. Garin (92º del ranking), ya convertido en número uno de Chile, buscaba estrenar su nueva condición ante el argentino Leonardo Mayer (55º), en los cuartos de final del ATP 250 de San Pablo y no se amilanó. El correntino desaprovechó la chance de acceder a las semifinales, situación que no sucede desde Hamburgo 2018 cuando llegó hasta la final. Además, los compatriotas Marco Trungelliti (121º) y Guido Pella (48º y tercer cabeza de llave) serán rivales en una de las llaves que conducen a los cuatro mejores del torneo. Por último, Casper Ruud, N°108 del mundo, aplastó al ascendente boliviano Hugo Dellien (95º), después de que éste derrotara a Juan Ignacio Londero. Fue lapidario doble 6-1 en favor del europeo, para decepción del sudamericano. Y el campeón del Abierto de Río, el serbio Laslo Djere, volverá a encontrarse en la cancha con el canadiense Felix Auger-Aliassime, su “víctima” en la final del domingo último en el otro certamen oficial brasileño.