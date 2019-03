Más de 600 restos humanos que siguen como NN vestigio de la última dictadura militar. El Equipo de Antropología Forense tiene en custodia los cuerpos y busca a familiares de desaparecidos. Una herida abierta, 43 años después. En el marco de las actividades programadas para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad en la Argentina (que conmemora el último golpe de Estado que instauró una brutal dictadura), un dato duro de la realidad, hizo todavía más duro el recuerdo de aquel período oscuro: más de 600 restos humanos permanecen como NN. Están a buen resguardo, pero sin historia personal, apenas un número que es parte de alguna causa judicial. Es el monumental vestigio de la tragedia colectiva que vivió la Argentina y que, 43 años después, no puede superar. El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) inició una campaña para localizar a familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar y así poder identificar a los más de 600 cuerpos recuperados que mantiene en resguardo en su sede ubicada en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). “Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el Equipo de Antropología tiene en resguardo”, dice el video y el spots de radio que se comenzarán a irradiar esta semana próxima. A través de la campaña el equipo intenta que esas personas se contacten -de manera confidencial- al 0800 3453 ADN (236) para poder brindar una muestra de sangre que posibilite la identificación de los cuerpos que permanecen como NN (ningún nombre). “Una sola gota de sangre puede ayudar en este proceso de identificación. No se trata de obligar a nadie. Es una decisión personal de cada familia, con sus tiempos y que se lleva a cabo de manera confidencial. A 43 años de la dictadura, aún sigue siendo una decisión difícil, pero buscamos que las nuevas generaciones tomen la posta”, dice Luis Fondebrider, miembro fundador del equipo y actual director ejecutivo de la organización. A través de una línea telefónica -que funciona de lunes a viernes de 9 a 16-, el Equipo de Antropología Forense orienta a los familiares sobre los pasos a seguir, y -según aclaran desde el equipo- “no implica ninguna obligación de dar sangre sino que abre distintas opciones” y, en caso de aceptar ofrecer la muestra, “ésta sólo se puede utilizar con fines identificatorios”. Hasta el momento, los antropólogos, arqueólogos, médicos y genetistas que conforman el equipo ya han logrado restituir la identidad de unas 750 personas que fueron desaparecidas durante la dictadura militar, a través del proyecto Iniciativa Latinoamericana que se inició en 2005, pero aún quedan más de 600 cuerpos y restos sin identificar. “Es importante que estos cuerpos recuperen su identificación para poder darles una sepultura digna y mitigar tantos años de angustia e incertidumbre para las familias”, indica Fondebrider, a cargo de un equipo que integran 50 personas en el país y que en mayo cumple 35 años de trabajo. En el marco de distintas causas judiciales abiertas, los cuerpos fueron recuperados de cementerios -como el de Avellaneda o San Vicente-, de fosas clandestinas -como el Pozo de Vargas, en Tucumán- o encontrados en la costa del mar, y dados en resguardo al Equipo, que también lleva adelante la delicada relación con las familias.