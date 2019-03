El público que asistió al carnaval generó más de 100 millones de pesos de ingresos para la Provincia. De acuerdo a un relevamiento elaborado por parte de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Corrientes, en articulación con el Ministerio de Turismo, se obtuvieron datos oficiales durante las 10 noches de corsos en el “Nolo Alías”, donde se registró un movimiento de más de 82000 personas. De esta cifra, 25.500 fueron turistas y 56900 correntinos capitalinos. Del total de los turistas, el 36% provino del interior provincial, seguido del Chaco con el 14%, Buenos Aires 12% y Santa Fe el 10%. Fueron más de 3500 encuestas donde el 39% respondió que el gasto promedio osciló entre los $1000 y $3000, mientras que otro segmento -el 31%- indicó que sólo gastó entre $500 y $1000 y un 23% dijo que su gasto diario -por persona- superó los $3000 (aquí se incluye a quienes viajaron en familia y parejas). A partir de la elaboración de este trabajo se pudo determinar que más de 100 millones de pesos es lo que los asistentes generaron de ingresos para la Provincia. Un dato particular fue que el 48% de los encuestados manifestó que por primera vez asistieron a los carnavales correntinos, de ellos el 40% se informó de esta fiesta por medio de familiares, el 36% a través de internet y el 21% por medios de comunicación tradicionales. En las encuestas además se pudo medir el nivel de satisfacción de los visitantes, orientando la pregunta en qué mejoraría del evento carnestolendo, a lo que el 74% sostuvo que hay cosas por mejorar o corregir y el 26% restante considera que no. La mayor observación de los encuestados refería a los accesos al predio, debido a demoras al momento de ingreso y egreso, problemas en el tránsito, señalización e iluminación del mismo. En tanto que también, fue motivo de quejas el incumplimiento de los horarios pactados en el cronograma de desfile de las comparsas y agrupaciones musicales. De esta cifra, 25.500 fueron turistas y 56900 correntinos capitalinos. Del total de los turistas, el 36% provino del interior provincial, seguido del Chaco con el 14%, Buenos Aires 12% y Santa Fe el 10%. Fueron más de 3500 encuestas donde el 39% respondió que el gasto promedio osciló entre los $1000 y $3000, mientras que otro segmento -el 31%- indicó que sólo gastó entre $500 y $1000 y un 23% dijo que su gasto diario -por persona- superó los $3000 (aquí se incluye a quienes viajaron en familia y parejas). A partir de la elaboración de este trabajo se pudo determinar que más de 100 millones de pesos es lo que los asistentes generaron de ingresos para la Provincia. Un dato particular fue que el 48% de los encuestados manifestó que por primera vez asistieron a los carnavales correntinos, de ellos el 40% se informó de esta fiesta por medio de familiares, el 36% a través de internet y el 21% por medios de comunicación tradicionales. En las encuestas además se pudo medir el nivel de satisfacción de los visitantes, orientando la pregunta en qué mejoraría del evento carnestolendo, a lo que el 74% sostuvo que hay cosas por mejorar o corregir y el 26% restante considera que no. La mayor observación de los encuestados refería a los accesos al predio, debido a demoras al momento de ingreso y egreso, problemas en el tránsito, señalización e iluminación del mismo. En tanto que también, fue motivo de quejas el incumplimiento de los horarios pactados en el cronograma de desfile de las comparsas y agrupaciones musicales.