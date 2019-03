Diego Maradona explotó contra quienes aseguran que era bueno porque no tenía rivales. No deja que nadie hable mal de su época de jugador. Al ver que no lo destacaron como el mejor, salió a responder con una foto de estrellas del fútbol. Diego no soportó la comparación que hizo Mario Kempes entre él y Lionel Messi. Para devolver la pelota, Maradona salió a responder desde sus redes sociales. El ex jugador de la selección Mario Alberto Kempes expresó su opinión en el dilema que tienen en España entre dos cracks del fútbol argentino. “¿Qué problema tienen acá en España con Maradona y Messi? Se pasan el día comparándolos“, aseveró Kempes. “Yo los pongo en el pedestal a cada uno en su época. Una diferencia es que mientras Maradona no tenía rival en su época, Messi primero fue el escudero de Ronaldinho y después le salió Cristiano a competir. Aún así, sigue siendo el mejor. Hoy Messi es el mejor del mundo“, indicó el deportista, provocando el arrebato en el DT del Dorados.

LA RESPUESTA

Maradona descargó su bronca con una imagen de grandes futbolistas de la historia. En segundo lugar acompañó la imagen con una pregunta: “¿Cómo pueden decir que no tenía rivales en mi época? Yo jugaba contra estos cracks”. Los rivales que el Diez mencionó y etiquetó en su posteo son Roberto Baggio (Italia), Marco van Basten (Holanda), Carlos Valderrama (Colombia), Lothar Matthäus (Alemania), Gheorghe Hagi (Rumania), Hristo Stoichkov (Bulgaria), Michael Laudrup (Dinamarca), Robert Prosinečki (Croacia), Romario (Brasil), Paulo Futre (Portugal), Ruud Gullit (Holanda), Enzo Scifo (Bélgica), Ricardo Bochini (Argentina), Bobby Robson (Inglaterra), Mágico González (El Salvador). También aparecen Enzo Francescoli (Uruguay), Mario Alberto Kempes (Argentina), Giancarlo Antognoni (Italia), Teófilo Cubillas (Perú), Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Michel Platini (Francia), Zico (Brasil) y Kevin Keegan (Inglaterra). También etiquetó al mismísimo Kempes, dando a entender que el único que no se reconoce como un crack es el ‘Matador’.