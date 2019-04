Desde el gremio de la Unión Tranviarios Automotor Corrientes (UTA) indicaron que los choferes no cobraron el dinero acordado en paritaria. Si el pago correspondiente a la fecha no se cumple, intimarán a las empresas y ratificaron el paro convocado para el 8 de abril. Los trabajadores reclaman además, el pago del 5,7 por ciento que deben concretar antes del 5 de abril en concepto de cierre de paritarias 2018. Los empresarios del transporte deberían haber abonado a los trabajadores la primera cuota de los $5.000 acordados con los trabajadores de acuerdo a la escala nacional. Esto no sucedió. Desde el sector empresarial indicaron que no contaban con los fondos para hacerlo. Ayer convocaron a una audiencia de conciliación para el viernes 5 de abril. El vocero de la Cámara de Empresas de Transporte, Javier Harfuch, señaló que “todavía no fueron desembolsados los fondos nacionales que condicionan el cumplimiento del incremento salarial. A lo que agregó: “Son fondos que tienen que ver con una previsión que hizo el Estado nacional a través de la ley de presupuesto, donde se estableció un fondo de mil quinientos millones para el interior del país durante 2019, que prevé desembolsos mensuales y que depende de una gestión municipal”. “Es el Municipio el que tiene que solicitar los fondos, haciendo una serie de presentaciones técnicas que en realidad acá ya se vienen haciendo, pero todavía el trámite no está concluido. Por otro lado, hay un reclamo que tiene que ver con el cierre de paritarias de 2018 que determinó el pago de una suma de $5.000 en dos cuotas. Y esto también está condicionado a la percepción de otro fondos de 250 mil millones que también deben ser gestionados por la jurisdicción. Están los trámites en camino pero los fondos no llegaron”, lapidó Harfuch. No tenemos forma de hacer frente al pago de estos nuevos incrementos si no percibimos un sustento. Sin el desembolso nacional, es imposible para el sector empresario hacer frente”, señaló. En cuanto al pago del 5,7 por ciento, equivalente a unos aproximadamente $1.600 por cada trabajador que deben abonarse antes del 5 de abril y que generó asambleas el pasado lunes entre los trabajadores (quienes no aceptaron la condición de cobrar ese monto cuando se concrete la transferencia de fondos nacionales a los empresarios), Suárez detalló: “Nosotros ya hemos comunicado a las empresas que si no cumplen, iremos al paro total de 24 horas, porque ya nos hemos reunido en reiteradas ocasiones y no logramos un acuerdo en este sentido”. En lo que refiere al contexto local, Harfuch indicó: “Nosotros tenemos la esperanza de poder destrabar los fondos y así ajustar la escala salarial local con la nacional porque estos montos se encuentran sujetos a determinados subsidios nacionales que están especificados en la Ley de Presupuesto y que son del orden de $1.500 millones anual para todo el interior del país. Y el problema se nos presenta porque los mismos no fueron tramitados por el Municipio en diciembre y lo están realizando recién ahora, mientras que otras provincias ya lo están cobrando desde enero”, argumentó. Por su parte, de acuerdo con la Cetuc, los fondos compensatorios deben ser gestionados por el Municipio ya que son concedidos luego de una presentación que se realiza por única vez en el año, y donde se detallan el panorama económico y la cantidad de boletos económicos y gratuitos que se otorgan.