El Ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, realizó una conferencia de prensa donde dio detalles de la pauta salarial para 2019. Habrá aumentos en marzo, julio, septiembre y noviembre tanto en los salarios como en el plus. El primer anuncio que realizó Rivas Piasentini giró en torno al plus extraordinario que en marzo pasó de 500 a 1000, que desde ahora será remunerativo. En julio subirá a 1300, en septiembre a 1600 y en noviembre cerrará en 2 mil pesos. Por otra parte, el plus remunerativo que este mes se elevó a 5500 seguirá abonándose durante el año con aumentos. En julio se elevará a 5800, en septiembre a 6100 y en noviembre a 6500, lo cual rondará el 44%. En el sector docente habrá un incremento de 400 pesos al básico y de 1500 al Fondo Compensador Docente. En julio habrá subas de 183 pesos y de 200 en ambos ítems. En tanto que en septiembre llegarán 200 pesos tanto para el básico como para el fondo compensador. Por último en noviembre será de 380 y 600 respectivamente. Administración Central y Salud también verán aumentos en marzo, julio, septiembre y noviembre. Desde este mes tendrán un 12% de incremento en la asignación de clase, mientras que el resto de los meses tendrá un 5% en ese ítem además de 300 pesos de bolsillo para la escala única. Para las guardias médias y residentes, desde marzo tendrán un aumento del 10%, mientras que en julio, septiembre y noviembre será del 6%. La becas de Enfermería y Fortalecimiento subirá un 22% desde marzo. Por su parte, el programa Formarse tendrán un pago único de 2 mil pesos. Por último, el personal de Seguridad, Policías y Penitenciarios, cobrarán un 12% más de valor punto y de 800 pesos en el Código 122, lo que alcanzará a todos los rangos. En los otros meses tendrán un 5% más en el valor punto.