“Se hace el ganador y sabe que lo que está diciendo es para idiotas”. Diego Latorre elaboró su análisis futbolístico sobre el entrenador del Atlético Madrid y el estilo de fútbol que pregona. “Lo desastroso es su discurso, no su manera de jugar” dijo. Con una actuación sobresaliente de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Italia derrotó 3-0 al Atlético Madrid y lo eliminó en los octavos de final de la Champions League. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone no pudo sostener el 2-0 que había conseguido en el partido de ida, y se quedó afuera del certamen de clubes más importante de Europa. El debate sobre el DT argentino y su manera de jugar llevó a Diego Latorre a dar a conocer su parecer. “Lo desastroso es su discurso, no su manera de jugar. Cuando dice las estupideces ‘yo prefiero ganar sin jugar’ o ‘a mí la posesión de la pelota no me importa’. No lo voy a cuestionar en la manera de jugar, si las estupideces que dice para los bobos que compran ese discurso”, marcó de manera contundente. El analista remarcó que “el tipo sabe que lo que está diciendo es falso, se hace el ganador, y sabe que lo que está diciendo es para idiotas; hay gente que le compra su discurso” y aportó que “después pierde sin atenuantes y no sabe qué decir. Porque antes vendiste la fórmula del éxito”.