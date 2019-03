Advierten que la pobreza no bajará antes de las elecciones pese al aumento de la AUH. El Gobierno activó la cláusula del acuerdo con el FMI que permite expandir el gasto social y aumentó 46% la AUH en marzo, pese a ello la pobreza seguiría en el pico de la era Cambiemos, en torno al 32%. Ante esta medida, los analistas advierten que la medida no implicaría una mejora en el índice de pobreza previo a las elecciones. Las causas se deben al deterioro del salario y empleo que se conocerán en septiembre. Esta medida fue la única decisión que anunció Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La medida llega tras conocerse alarmantes cifras del deterioro productivo, despidos, pérdida de poder adquisitivo y la reaceleración de los precios. Abarcará a casi 4 millones familias de menores recursos pero que no sacará de la pobreza.