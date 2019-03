El Juzgado de Instrucción, Correccional y de Menores de Mercedes dio a conocer un comunicado ante las declaraciones de la madre de una menor de edad que tomaron estado público, en el marco de una causa en la que se investiga el presunto delito de abuso sexual contra una niña y en la cual está imputado el ciudadano Víctor Manuel Cemborain.

La dependencia de la jueza Margarita López Rivadeneira, informó que se encuentra avocada trabajando en todas las medidas investigativas pertinentes y conducentes para la dilucidación del hecho. Se ordenaron y diligenciaron todas las pruebas propuestas la Fiscalía, la defensa y la propia denunciante; y se le dio participación a la señora Asesora de Menores. Además se produjeron numerosas e ininterrumpidas medidas procesales; se ordenaron y diligenciaron informes psicológicos, médicos, declaraciones testimoniales en Mercedes y en otras jurisdicciones; declaración en cámara Gesell, informes socio-ambientales, pedidos de informes a empresas de peajes, dirección nacional de aduanas, etc. Restan aún diligencias procesales por realizar, oficios y exhortos que aún no fueron devueltos con su correspondiente diligenciamiento, y la individualización y localización de testigos propuestos y que no fueron encontrados en la primera citación.

López Rivadeneira advirtió que el caso involucra una niña menor de edad, y que considera necesario e imperioso respetar su identidad y privacidad. Atento al estado procesal de la causa, por respeto a las garantías procesales tanto de la presunta víctima como del presunto autor, no puede suministrarse mayor información en esta instancia, sin perjuicio del acceso que tienen las partes a las constancias del expediente.