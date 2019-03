El ex arquero de Boca aún no tiene licencia de la Federación Argentina de Boxeo. En su primera pelea tiró tres veces a su rival durante el primer asalto. Pablo Migliore volvió a calzarse los guantes. Esta vez no para atajar, sino para subir al ring y debutar como boxeador. El ex arquero de Boca y San Lorenzo, entre otros, derrotó por nocaut a Diego “El Macho” Merlo, durante una pelea que se realizó en la Sociedad de Fomento Villa Don Bosco de Ramos Mejía. “No podía boxear cuando jugaba al fútbol. ¿Cómo voy a hacer una carrera paralela mientras jugaba en Boca o en Racing? Pero que se entienda: no quiero tener la licencia FAB sólo por tenerla. Lo que quiero es poder pelear contra los boxeadores de la FAB“,había dicho el ex futbolista antes de la pelea. El combate pactado a cuatro rounds fiscalizados por la World Pugilism Commision (WPC), significó un arranque glorioso para el ex jugador de Racing, que no tuvo problemas para derrotar a Merlo, a quien tiró en tres oportunidades a la lona en el primer asalto.