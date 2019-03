Los vecinos ayudaron a identificar a un infractor que arrojaba basura en la vía pública. Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la actitud de los vecinos de Ex Vía y Héroes Civiles, que ayudaron en este caso, y recomendaron a quienes viven cerca de basurales que hagan lo mismo. La municipalidad recibió denuncias de vecinos que alertaron sobre la actitud de un camión que tiraba basura en un lugar no permitido. El secretario de Ambiente, Julio Bartra, comentó que el fuerte compromiso de vecinos, permitió identificar al conductor de una camioneta que arrojaba basura en la esquina de Ex Vía y Héroes Civiles, lugar crítico de acumulación de residuos. “Destacamos el accionar de los vecinos; el trabajo de concientización que hacemos da sus frutos; esto ayudará para que los que no están acostumbrados a hacer las cosas bien, empiecen a entender que esto va en serio y que nos preocupa la salud de la ciudadanía”, cerró el funcionario.