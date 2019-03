El Gobierno provincial realizaría hoy el esperado anuncio de las mejoras salariales que se abonarán a lo largo del año. Medidas de recuperación que los estatales cobrarán en varios tramos, en sintonía con lo definido por parte del sector docente. Se darán a conocer además los incrementos específicos que beneficiarán a varios sectores en particular. Desde Casa de Gobierno confirmaron a este medio que la conferencia de prensa estará a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y se concretará hoy antes del mediodía. El propio gobernador, Gustavo Valdés, venía señalando durante los últimos días que la decisión ya estaba tomada y anticipó que hoy lunes 18 de marzo era el día de los anuncios. Después del acuerdo alcanzado a principio de mes con los gremios docentes, la cartera que tiene a su cargo las finanzas provinciales se abocó a resolver la pauta salarial para el resto de los trabajadores estatales. En lo que respecta al acta de acuerdo rubricado por los sindicatos docentes, es posible señalar que se fijó que el sueldo del cargo testigo, que en febrero era de $12.300 ascendiera a $13.800, significando un incremento de $1.500. En julio llegará a $14.000 (incremento de $200); en septiembre se elevará a $14.200 (aumento de $200) y en noviembre llegará el sueldo del cargo testigo a $14.800, a través de un aumento de otros $600. Se estableció además que desde marzo aumenten los adicionales. Una medida que benefició a la plantilla completa de agentes de la administración pública provincial. En este marco, el plus extraordinario que hasta febrero fue de $500 pasó a ser remunerativo y aumentó a $1.000, y el adicional mensual remunerativo de $4.500 ascendió a $5.500. Este incremento en los adicionales ya comenzó a hacerse efectivo. El plus extraordinario que ahora es de $1.000 se cobró a lo largo de la semana pasada y desde mañana se cobrará el adicional mensual. Lo que resta saber en definitiva es el porcentaje de aumento al básico que se abonará en cuatro tramos: sueldos de marzo, julio, septiembre y noviembre.