Encontraron el cuerpo del joven que se ahogó en el río Santa Lucía. Joaquín Ponce de 20 años estaba desaparecido desde el fin de semana luego de una jornada de pesca cerca de San Roque. En las últimas horas familiares habían reiterado el pedido de la búsqueda a la Prefectura y a la Policía local porque solo amigos y vecinos lo estaban buscando.

La tía de chico, Rosa Villalba, indicó que “esperamos el resultado de la autopsia, porque Joaquín estaba pescando con un joven que no era un amigo habitual”. El cuerpo fue hallado en una zona bastante alejada del pueblo, conocida como Picuí alrededor de las 16:30 del miércoles. “El cuerpo de mi sobrino ya había sido encontrado ayer (martes) por un hombre de apellido Monzón, ex policía de la localidad, pero se le cortó la línea y lo volvió a perder y fue precisamente este hombre que siguiendo la corriente, revisando los posibles lugares el que encontró el cuerpo sumergido de Joaquín, cerca de la costa”, detalló Rosa Villalba a radio Dos.

Sobre los buzos de Prefectura, señaló que “estos vinieron no mandados sino para colaborar en esta circunstancia” lamentando que la fuerza nacional no los enviara antes, “no quizás para salvarlo pero si para hallarlo más pronto”. Asimismo puntualizó que “Joaquín estaba pescando con un amigo, cuando paso esto pero lo raro es que este amigo al presentarse en la comisaria y marcar el lugar donde se habría ahogado, no dijo claramente porque él se había metido al agua, cambio varias veces su versión y eso es muy raro dado que además Joaquín no se juntaba con él, no eran amigos habituales…”. “Los padres de mi sobrino quieres tener los resultados de la autopsia para saber bien como murió”, concluyó.